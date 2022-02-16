Приштина, Сербия, 16 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Сепаратистские власти Косово выдало гражданам Албании первые разрешения на временное проживание сроком на пять лет. Об этом 16 февраля сообщили региональные СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

Разрешения выданы на основании соглашения, подписанного между Приштиной и Тираной в ноябре 2021 года, передает телеканал РТС.

В соответствии с этим документом, жители Албании и сепаратистского Косово могут получить разрешение на временное проживание, которое действует не один год, как это ранее был случай, а целых пять лет. Критерии для выдачи разрешения также были упрощены.

Напомним, что в ноябре представители Албании и Косово подписали также соглашения о совместных КПП Шиштавец-Кукес, Крушево-Драгаш, соглашение о регулировании дорожного трафика на границе, а также соглашения о сотрудничестве в сферах культуры, образования, внутренних дел, сельского хозяйства и права.