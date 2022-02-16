Стокгольм, 16 февраля 2022, 19:37 — REGNUM Шведская электронная группа Swedish House Mafia поделилась новостями о своем предстоящем новом альбоме Paradise Again, сообщив, что долгожданная пластинка «готова». Об этом рассказал портал NME 15 февраля.

Swedish House Mafia
Swedish House Mafia
NME

Распустившись почти десять лет назад, EDM-супергруппа в составе из диджея Axwell (Аксель Хедфорс), Стива Анджелло и Себастьяна Ингроссо объявила в 2018 году о своем воссоединении для концерта в Стокгольме, Швеция.

После этого в прошлом году они представили сингл It Gets Better, свой первый новый материал с момента выхода их последнего альбома Until Now в сентябре 2012 года. С тех пор они выпустили еще два трека: Lifetime с участием рэперов Ty Dolla $ign и 070 Shake и Moth To A Flame с The Weeknd (Абель Тесфайе).

Читайте ранее в этом сюжете: Группа Beach House поделилась новым синглом Hurts To Love