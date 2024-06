Стокгольм, 16 февраля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Шведская электронная группа Swedish House Mafia поделилась новостями о своем предстоящем новом альбоме Paradise Again, сообщив, что долгожданная пластинка «готова». Об этом рассказал портал NME 15 февраля.

NME Swedish House Mafia

Распустившись почти десять лет назад, EDM-супергруппа в составе из диджея Axwell (Аксель Хедфорс), Стива Анджелло и Себастьяна Ингроссо объявила в 2018 году о своем воссоединении для концерта в Стокгольме, Швеция.

После этого в прошлом году они представили сингл It Gets Better, свой первый новый материал с момента выхода их последнего альбома Until Now в сентябре 2012 года. С тех пор они выпустили еще два трека: Lifetime с участием рэперов Ty Dolla $ign и 070 Shake и Moth To A Flame с The Weeknd (Абель Тесфайе).