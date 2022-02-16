Курск, , 19:37 — REGNUM В Курской области с 14 февраля отмечается снижение количества вызовов на дом врачей-терапевтов — на 30% и педиатров — на 40%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации. Куряне стали чаще пользоваться телемедицинскими консультациями для амбулаторных пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом нагрузка на систему здравоохранения остается высокой. На прошлой неделе отмечались пиковые нагрузки на амбулаторно-поликлиническую сеть региона: поликлиники принимали более трёх тысяч телефонных звонков в сутки. В пик на одного врача в среднем приходилось более 50 вызовов на дом, сейчас — около 27.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за неделю более 650 человек дистанционно оформили больничные листы после телемедицинской консультации. Такой больничный автоматически закрывается через неделю, а продлить его можно, посетив врача в поликлинике.

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