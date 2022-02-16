Москва, , 19:36 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 4 по 11 февраля выросла на две копейки и достигла 50,88 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на 16 копеек — до 54,78 рубля.

По состоянию на 11 февраля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,58 рубля, марки Аи-95 — 51,60 рубля, марки Аи-98 и выше — 59,93 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 26 субъектах Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Еврейской автономной области — на 0,5%.

Снижение цен зафиксировано в восьми российских регионах, наиболее существенное в Челябинской области — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.