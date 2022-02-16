Минск, , 19:35 — REGNUM Запад усилил санкционное давление на Белоруссию, стремясь ухудшить экономическую и социальную обстановку, чтобы таким образом стимулировать свержение нынешнего руководства постсоветской республики. Однако этим планам не суждено сбыться, выразил уверенность глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе состоявшейся 16 февраля пресс-конференции.

Владимир Макей Bundesministerium für Europa

Министр подтвердил намерение официального Минска «развивать и углублять наши отношения со стратегическим соседом, партнёром, союзником, братской державой, которой является Россия», отметив, что «всегда говорили нашим партнёрам, что не надо воспринимать с подозрительностью наше стремление иметь нормальные отношения и с западными странами».

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«К сожалению, сейчас вынуждены констатировать, что уровень нашего сотрудничества с ЕС, «коллективным Западом» в целом заметно снизился. Но это не по нашей вине. Те пять пакетов санкций, которые были введены, не способствуют нормальному развитию отношений между Белоруссией и странами Запада. Не мы виновники этого», — подчеркнул глава МИД Белоруссии.

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Макей упрекнул Запад в демонизации официального Минска и «информационном терроризме», приведя в качестве примеров инцидент мая 2021 года с рейсом Ryanair, Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза в конце прошлого года, а также российско-белорусские военные учения «Запад-2021». Чиновник отметил, что руководство Белоруссии сделало из произошедшего выводы и изменило свои внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты.

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При этом, по словам Макея, Запад по-прежнему проявляет неготовность к откровенному диалогу. Глава МИД Белоруссии констатировал, что «произошла разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков, в результате чего они абсолютно неадекватно оценивают ситуацию». Макей адресовал им такое обращение: «Если вы не хотите разговаривать с теми, кто реально принимает решения и реализует эти решения в Белоруссии, то о какой эффективности вашей политики можно будет говорить?»