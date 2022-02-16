Москва, , 19:32 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 5 по 11 февраля выросли в среднем на 0,13% после роста на 0,29% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала февраля, по оценке ведомства, достигла 0,30%, а с начала текущего года — 1,29%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали водка — на 0,7%, сливочное масло, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, пастеризованное молоко, макаронные изделия — на 0,6%, сахар-песок, варёные колбасы, стерилизованное молоко, сметана, творог, сычужные сыры и соль — на 0,5%.

Маргарин, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис, гречневая крупа, вермишель, печенье и чёрный чай подорожали на 0,3%, говядина, баранина и ржаной хлеб — на 0,2%, подсолнечное масло — на 0,1%.

Одновременно с этим куриные яйца и пшено стали дешевле на 0,4%, мороженая рыба — на 0,3%, свинина, сосиски и сардельки, мясо кур — на 0,2%

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,6%. В том числе огурцы стали дороже на 2,6%, белокочанная капуста и бананы — на 2,4%, помидоры — на 2,3%, морковь — на 1,9%, свекла — на 1,1%, яблоки — на 0,7%. В то же время репчатый лук подешевел на 0,2%, картофель — на 0,1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные пасты подорожали на 0,6%, хозяйственное мыло и стиральные порошки, спички — на 0,5%, зубные щётки — на 0,3%, туалетная бумага — на 0,2%, туалетное мыло, пелёнки для новорожденных, детские подгузники, женские гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а дизельное топливо подорожало на 0,3%.