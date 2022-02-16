16 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента России о том, признает ли Российская Федерация независимость Луганской и Донецкой Народных Республик.

Артур Савин, , 19:55 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что призыв Госдумы признать Луганскую и Донецкую Народные Республики говорит о том, что депутаты тонко чувствуют общественное мнение, но Кремль будет помогать Донбассу, «исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 16 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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»За что я и уважаю Путина, так это за внешнюю политику. Он никого не признаёт, никого и ничего, сломя голову. Решение депутатов — это пока сигнал Киеву о том, что если не будет исполнения требований Минских соглашений, то республики будут признаны. Если начнут боевые действия, будет как в Грузии, то республики опять-таки будут признаны. У Киева не осталось иного выбора», — указывает Юрий П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Путин действует крайне логично, осторожно и последовательно, что не может не вызывать уважения в столь сложной геополитической обстановке.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Донецк и Луганск за восемь лет доказали полное право быть в составе России!» — считает Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что признание независимости ДНР и ЛНР стало бы очень справедливым решением со стороны российской власти, ведь жители Донбасса собственной кровью доказали право быть свободными от воли Киева.

«Давно пора признать ДНР и ЛНР. У них будет больше политических возможностей. Россия тогда сможет им на официальной основе вооружением помогать, на случай полномасштабной войны», — отмечает Алёнка А.

Часть людей полагает, что поспешное признание ДНР и ЛНР обернулось бы для республик большими проблемами, ведь большая часть республик до сих пор находится под контролем Украины.

«Правильная позиция. Я думаю, что люди в Донбассе это понимают. Если признать независимость республик сейчас, то это означает, что их границы будут навсегда зафиксированы в имеющихся подконтрольных пределах. Это слишком мало. А Славянск? А Краматорск? Там всё ещё живут наши люди. Там до сих пор родственники тех, кто встал на сторону ДНР и ЛНР. Необходимо сделать так, чтобы некогда Донецкая и Луганская область Украины стали полностью подконтрольны Донецку и Луганску. Для этого необходимо добиться выполнения от Украины Минских соглашений», — поделился своим мнением Александр Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что пока Россия рассуждает о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР, ВСУ продолжают убивать жителей Донбасса.

«Путин сказал, может быть, логичную вещь, но жителям Донбасса от этого легче не стало. Опять там на линии соприкосновения местных убили. Киев убивает жителей ДНР и ЛНР по одному. ВСУ — маньяки, от них надо Донбасс спасать!» — указывает Иван К.

ВСУ © U.S. Army Europe

Нашлись и те, кто считают, что российскому руководству пора перестать ходит вокруг да около и наводить тень на плетень. Граждане пишут, что российскому народу, а также жителям Донбасса нужен чёткий и понятный сигнал, дающий им надежду, что завтрашний день однозначно наступит, и что он будет лучше предыдущего.

«Если депутаты «чувствуют общественное мнение», то какого чёрта республики до сих пор не признаны? Не хочет же никто сказать, что власти идут вразрез народным интересам? Иначе как это понимать? Если есть запрос — тогда выполняй? Или же скажи чётко — выполнять не буду, мне на вас наплевать. Откуда возникла такая тотальная неопределённость?» — удивляется Николай П.

Напомним, 15 февраля президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров о том, что призыв Госдумы признать Луганскую и Донецкую Народные Республики говорит о том, что депутаты тонко чувствуют общественное мнение, но Кремль будет помогать Донбассу, «исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».