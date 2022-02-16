Симферополь, , 19:26 — REGNUM Уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения») возбуждено по факту ДТП в Симферополе, в результате которого погибла пожилая женщина. Официальное сообщение об этом 16 февраля опубликовала пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Следственный комитет Sledcom.ru

По версии следствия, 14 февраля в Симферополе водитель автомобиля BMW сбил пожилую женщину, позже она скончалась в больнице.

«Указанный автомобиль осмотрен с применением криминалистической техники. В ближайшее время планируется проведение автотехнической, судебно-медицинской, биологической и генетической экспертиз», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в причастности к аварии подозревается депутат крымского Госсовета — по предварительным данным, он скрылся с места ДТП. Днём 16 февраля в региональном отделении «Единой России» сообщили о приостановлении его членства в партии, а спикер Госсовета Владимир Константинов назвал случай вопиющим. В Госсовете о возбуждении уголовного дела журналистам сообщили раньше, чем официальную информацию дали правоохранительные органы. Добавим, что расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК главой ведомства Александром Бастрыкиным.

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