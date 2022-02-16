Москва, , 19:29 — REGNUM Учительский проект «Высшая лига» набирает всё большую популярность среди работников системы образования. На данный момент к нему присоединилось уже более 100 тыс. педагогов.

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Проект был запущен в январе 2022 года Фондом новых форм развития образования при поддержке Министерства просвещения России. При этом предназначен он не только для учителей — проводимые в рамках проекта мероприятия ориентированы также на учащихся педагогических классов, студентов педагогических вузов, которые с его помощью смогут сложить свое представление об современном педагоге, а также понять, какие в профессии существуют траектории развития.

На сегодняшний день «Высшая лига» охватила педагогическое сообщество более чем из 50 субъектов РФ. Помимо России проект набирает популярность и в странах СНГ.

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