Киев, , 20:16 — REGNUM Украинская певица Алина Паш приняла решение не представлять Украину на конкурсе «Евровидение». Соответствующей информацией девушка поделилась на своей странице в Instagram 16 февраля.

«Евровидение» hentilpej

https://www.instagram.com/p/CaChTIhsMcb/

Причиной отказа от участия в конкурсе стало получение различных негативных сообщений от поклонников конкурса. На текущий момент неизвестно, кто заменит девушку на предстоящем «Евровидении».

Ранее Алину Паш обвинили в том, что в 2015 году она прилетела в Крым из России. Позднее представители исполнительницы предоставили справку о её законном пересечении границы Украины.

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