Киев, 16 февраля 2022, 20:16 — REGNUM Украинская певица Алина Паш приняла решение не представлять Украину на конкурсе «Евровидение». Соответствующей информацией девушка поделилась на своей странице в Instagram 16 февраля.
https://www.instagram.com/p/CaChTIhsMcb/
Причиной отказа от участия в конкурсе стало получение различных негативных сообщений от поклонников конкурса. На текущий момент неизвестно, кто заменит девушку на предстоящем «Евровидении».
Ранее Алину Паш обвинили в том, что в 2015 году она прилетела в Крым из России. Позднее представители исполнительницы предоставили справку о её законном пересечении границы Украины.
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