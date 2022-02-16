Киев, 16 февраля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Украинская певица Алина Паш приняла решение не представлять Украину на конкурсе Евровидение. Соответствующей информацией девушка поделилась на своей странице в Instagram 16 февраля.

hentilpej «Евровидение»

https://www.instagram.com/p/CaChTIhsMcb/

Причиной отказа от участия в конкурсе стало получение различных негативных сообщений от поклонников конкурса. На текущий момент неизвестно, кто заменит девушку на предстоящем Евровидении.

Ранее Алину Паш обвинили в том, что в 2015 году она прилетела в Крым из России. Позднее представители исполнительницы предоставили справку о её законном пересечении границы Украины.