Лос-Анджелес, США, 16 февраля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Американская дрим-поп-группа Beach House выпустила новый сингл Hurts To Love в преддверии выхода альбома Once Twice Melody в пятницу, 18 февраля. Об этом 15 февраля сообщил The Line Of Best Fit.

NME Дуэт Beach House

Hurts To Love — это единственный отдельный трек, выпущенный в ходе презентации альбома Once Twice Melody. Ранее Beach House делились «главами» будущего альбома, выпустив три мини-альбома.

Новый альбом Beach House последует за альбомом 2018 года «7» и был записан в Лос-Анджелесе и Балтиморе. Это первый самостоятельно спродюсированный альбом Beach House, на нем дуэт впервые использует живой струнный ансамбль, аранжировки для которого написал Дэвид Кэмпбелл.