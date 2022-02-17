Кострома, 17 февраля 2022, 09:22 — REGNUM Бывшего инспектора костромского отдела Росрыболовства осудили за гибель двух мужчин на воде. Обвинительный приговор вынес Костромской районный суд.

Поиски тел мужчин, погибших на Костромском водохранилище
Поиски тел мужчин, погибших на Костромском водохранилище
Пресс-служба МЧС

Напомним, инцидент произошёл в сентябре 2020 года. Инспектор, отмечавший своё 45-летие взял служебную лодку и пригласил в путешествие двух охотников из Калужской области и друзей из Костромы.

Они отправились в акваторию Костромского залива Горьковского водохранилища на охоту, где застрелили лося. После этого мужчины погрузили мясо животного в лодку и отправились в обратный путь. Спустя некоторое время погода ухудшилась — на «море» поднялся ветер с высокими волнами. Судно опрокинулось вместе с пассажирами, двое из которых погибли.

По мнению следствия, к трагедии привело пренебрежение правилами безопасности. Гости были пьяны и не имели спасательных жилетов. Кроме этого, грузоподъёмность лодки была превышена более чем на 100 килограмм.

Изучив материалы дела, суд согласился с выводами следователей. Инспектора признали виновным в нарушении эксплуатации водного транспорта и смерти двух человек. Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. Максимальная санкция статьи предполагает тюремное заключение на срок до 7 лет.

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