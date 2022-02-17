Кострома, , 09:22 — REGNUM Бывшего инспектора костромского отдела Росрыболовства осудили за гибель двух мужчин на воде. Обвинительный приговор вынес Костромской районный суд.

Поиски тел мужчин, погибших на Костромском водохранилище Пресс-служба МЧС

Напомним, инцидент произошёл в сентябре 2020 года. Инспектор, отмечавший своё 45-летие взял служебную лодку и пригласил в путешествие двух охотников из Калужской области и друзей из Костромы.

Они отправились в акваторию Костромского залива Горьковского водохранилища на охоту, где застрелили лося. После этого мужчины погрузили мясо животного в лодку и отправились в обратный путь. Спустя некоторое время погода ухудшилась — на «море» поднялся ветер с высокими волнами. Судно опрокинулось вместе с пассажирами, двое из которых погибли.

По мнению следствия, к трагедии привело пренебрежение правилами безопасности. Гости были пьяны и не имели спасательных жилетов. Кроме этого, грузоподъёмность лодки была превышена более чем на 100 килограмм.

Изучив материалы дела, суд согласился с выводами следователей. Инспектора признали виновным в нарушении эксплуатации водного транспорта и смерти двух человек. Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. Максимальная санкция статьи предполагает тюремное заключение на срок до 7 лет.

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