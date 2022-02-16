Москва, , 19:14 — REGNUM Проект нового Лесного кодекса внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Туман в лесу

Проект федерального закона «Лесной кодекс Российской Федерации» подготовлен с учетом произошедших с 2006 года изменений в области лесного хозяйства страны.

Современная система государственного управления в области лесных отношений требует пересмотра существующих и выработки новых концептуальных подходов, обеспечивающих достижение баланса экономических и социальных ориентиров лесопользования наряду с сохранением экологического потенциала лесов, отмечают авторы.

Инициатива охватывает широкий спектр аспектов лесопользования и лесовосстановления.

При этом законопроект предполагает создание фонда лесного комплекса — для оказания финансовой поддержки лесным хозяйствам и предприятиям лесной промышленности.

Кроме того, в законопроекте предлагается государственную задачу по охране лесов лесного фонда от хищений, незаконных рубок и криминального масштабного вывоза круглой древесины на внешний и внутренний рынок, а также по ограничению доступа в леса лицам, не имеющим в соответствии с законодательством права работать и находиться на лесных территориях, передать федеральной службе по лесному контролю (надзору).

Также в законопроекте предлагается закрепить в новом кодексе нормы, регулирующие ведение лесного хозяйства с учетом реальной рыночной стоимости древесины, особенно при подготовке планов и проектировании, зонировании лесных участков для передачи их для ведения лесного хозяйства по договорам доверительного управления, по лицензионным соглашениям организациям, ставшими победителями соответствующих аукционов, и определении размера платежей за ежегодный цикл ведения лесного хозяйства в течении 15−20 и более лет.

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