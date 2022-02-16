Москва, , 19:11 — REGNUM О задержании политолога Валерия Соловья сообщает 16 февраля РЕН-ТВ.

Валерий Соловей Личный архив

Отмечается, что его допрашивают в СКР по уголовному делу о возбуждении вражды. Дело связано с публикациями в телеграм, предположительно, связанными с украинскими и западными спецслужбами.

Предположительно, фигурант дела регулярно проводит прямые эфиры с якобы экс-генералом СВР «Виктором Михайловичем», который, между тем, является украинским адвокатом Виктором Ермолаевым.

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