Москва, 16 февраля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. О задержании политолога Валерия Соловьясообщает 16 февраля РЕН-ТВ.

Личный архив Валерий Соловей

Отмечается, что его допрашивают в СКР по уголовному делу о возбуждении вражды. Дело связано с публикациями в телеграм, предположительно, связанными с украинскими и западными спецслужбами.

Предположительно, фигурант дела регулярно проводит прямые эфиры с якобы экс-генералом СВР «Виктором Михайловичем», который, между тем, является украинским адвокатом Виктором Ермолаевым.