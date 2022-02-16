Тюмень, 16 февраля, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В Тюмени установили личность женщины, чьё тело попало на ленту мусоросортировочного завода. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на мужа погибшей.

mosaic36 Убийство

Многодетная тюменка ушла 11 февраля за дочерьми в детский сад и пропала. А 12 февраля её нашли на ленте мусоросортировочного завода уже мёртвой. Тело женщины, по словам очевидцев и родственников, было завёрнуто в шкуры. Личность погибшей установили по отпечаткам пальцев, которые были в базе правоохранительных органов.

Отмечается, что представители азербайджанской диаспоры Тюмени помогли родным погибшей в организации похорон и отправке её тела на родину.