16 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:27 — REGNUM Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прокомментировал растущую в США инфляцию, указав, что корни американских проблем берут свое начало в корпоративной жадности и личной выгоде.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шок. Шок. Шок. В то время как цены на газ взлетели на самый высокий уровень за последние 7 лет, компании Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP получили в прошлом квартале почти $25 млрд прибыли — крупнейшая выручка за последние 7 лет. Проблема не в инфляции. Проблема в корпоративной жадности, тайных договоренностях и личной выгоде», — написал политик в Twitter.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующем постом в социальной сети.

«Да, чёрт возьми», — соглашается @DanPriceSeattle·.

«Сейчас это, по сути, мировой картель (ОПЕК, Россия, крупные американские транснациональные корпорации). Они подобны различным мафиозным семьям, контролирующим город. В их интересах присматривать друг за другом и не конкурировать», — считает @nlewis1111.

«Я согласна. Больные люди ставят свое краткосрочное богатство выше здоровья миллиардов людей и экосистем… Есть много доказательств того, что они могут нарушить саму систему жизнеобеспечения планеты и вызвать массовое вымирание. Мы уже видим огромное сокращение численности диких животных и насекомых», — указывает @benson_karras.

«Знаете, я согласен с вами, Берни Сандерс, и я готов действовать», — отвечает @areck0001.

Берни Сандерс Shelly Prevost

«Вы все не должны были останавливать экономику на 2 года», — считает @r00neytoons23.

«Нет, Берни, это то, что происходит, когда нефтяные компании научились оставаться прибыльными при цене $40 за баррель, а затем цена на нефть подскакивает до $80-$100 за баррель из-за мирового спроса. Нефтяные компании не устанавливают цену за баррель нефти, это делает рынок», — рассуждает @Manning4USCong.

«Если бы все эти компании получали НУЛЕВУЮ прибыль, это снизило бы цену на газ примерно на 10 центов за галлон. Кроме того, они бы прекратили свою деятельность, и у вас не было бы бензина. Куда же девается эта прибыль? 25 миллиардов долларов тому, кто ответит правильно», — комментирует @ryanmunce.

«Я не понимаю, почему США до сих пор выделяют этим компаниям миллиарды долларов каждый год! Они не нуждаются в деньгах и являются новыми королевами благосостояния! Тем временем нужно что-то делать с зарплатой генерального директора, которая намного больше, чем зарабатывает средний работник!» — восклицает @MollyBrown28.

«Если вы хотите, чтобы нефтяные компании зарабатывали меньше денег, лучшее, что можно сделать, — это увеличить предложение в США. Ограничивая добычу нефти, вы сокращаете предложение. Сокращение предложения увеличивает цены, когда спрос растет. Именно ваша политика ограничения добычи нефти привела к увеличению прибыли нефтяных компаний», — уверен @Manning4USCong.

Добыча нефти Eric Kounce

«Читая сегодняшний отчет об инфляции, обратите пристальное внимание на то, что говорят руководители компаний, устанавливающие цены. Мы получили в свои руки последнюю партию отчетов о доходах, и это не может не радовать. Они буквально хвастаются повышением цен, прикрываясь «инфляцией», — рассказывает @owenslindsay1.

«Почему продукты такие дорогие»? Прибыль компании Kroger достигла рекордно высокого уровня. Ее акции выросли на 36% за год. Ее генеральный директор получил 45%-ное повышение до $22 млн и зарабатывает в 909 раз больше среднего работника. 75% работников компании не имеют достаточного питания. 63% не могут оплатить свои счета. Многие пользуются талонами на питание», — делится @DanPriceSeattle.

«Все говорят, что любят свободный рынок, пока цены не начнут играть против них», — подчеркивает @PPPgrifter.

Напомним, что цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет. Удар по кошелькам еще даст о себе знать американцам, оптимистично настроенным относительно экономики, но это, скорее всего, произойдет в грядущем году.

2021 год в США завершился резким ростом цен. Так, в декабре цены на бензин подскочили почти на 50%, а на продукты питания — на 6,5% по сравнению с прошлым годом.

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