Берлин, 16 февраля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Повышение заработных плат в Германии не смогло компенсировать роста цен на товары и услуги в 2021 году. Об этом сообщает 16 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Pixabay.com Инфляция

По данным Федерального статистического управления, валовой ежемесячный заработок, включая специальные выплаты, увеличился в среднем менее чем на 3,1%. Однако потребительские цены также выросли. В результате инфляция привела к падению реальной заработной платы примерно на 0,1%.

В первый год кризиса, вызванного пандемией коронавируса, реальная оплата труда в Германии официально снизилась на 1,1%, однако во многом это было связано с тем, что пособия по неполному рабочему дню не учитываются в статистике. В первый год пандемии до шести миллионов человек работали неполный рабочий день.

Однако из-за смягчения мер в борьбе с COVID-19 в 2021 году гораздо меньше людей вышло на краткосрочную работу. «Это привело к увеличению валовой ежемесячной заработной платы работников, поскольку продолжительность рабочего времени в неделю вернулась к норме, а краткосрочные пособия не включаются в валовую заработную плату», — поясняют эксперты. В целом оплачиваемое еженедельное рабочее время штатных работников увеличилось в среднем на 1,1%.

Это означает, что реальная заработная плата в Германии снизилась впервые с 2007 года. В финансовом отношении пандемия и связанные с ней ограничения являются существенным бременем для многих сотрудников.