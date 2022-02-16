16 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили отказ России от участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ.

Артур Савин, , 19:19 — REGNUM Заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что Россия не станет принимать участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вполне ожидаемое и очень логичное решение российской стороны. Там просто не с кем и не о чем разговаривать. Правильный ответ нашей дипломатии», — поделился своим мнением Артём Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские власти приняли правильное решение, потому что данная встреча никоим образом не посодействует деэскалации на Украине.

Александр Грушко Council.gov.ru

«А зачем России участвовать в этой клоунаде? Российская Федерация не обязана отчитываться перед ОБСЕ, Украиной и Европой о том, какие у неё планы», — пишет Валера Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что России стоило бы не упускать подобные возможности, чтобы донести свою точку зрения на ситуацию.

«Этот отказ можно рассматривать как повод подзадуматься, кого интересует мир, а кого интересует война, ну или хотя бы весь этот кипеж! Если есть возможность лишний раз донести свою позицию, снять напряженность, то почему бы не воспользоваться ей, или у нас в правительстве, МИДе, все такие занятые?!» — интересуется Александр И.

Часть людей полагает, что Украина, если она намерена завершить конфликт миром, в первую очередь организовала бы встречу с Россией тет-а-тет, не привлекая к этому своих «союзников».

«А что Москва такого сделала? Теперь любое действие будет восприниматься как что-то личное? Ну не хотят встречаться, зачем заставлять-то? Разве не могут украинские власти позвонить российским и напрямую пообщаться? Зачем тут нужны какие-то посредники?» — пишет Елизавета В.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина в вопросе конфликта с Россией полностью делегировала свои полномочия США и НАТО, а значит, России следует разговаривать с украинскими хозяевами, а не с их марионеткой.

«А смысл в такой встрече? С кем они там говорить будут, с Украиной? Самим-то не смешно? Так-то правление Украины давно в Вашингтоне сидит. А судя потому, что посольство США теперь во Львове, вопрос о разделе Украины решён», — считает Сергей С.

«О чём разговаривать с этой Украиной, если они сами по себе недоговороспособные и выполняют только то, что скажут американцы из Вашингтона?!» — задаётся вопросом Димон К.

Нашлись и те, кто уверены, что Москва из раза в раз повторяет простые истины, но её никто не хочет услышать. Это значит, что и от встречи в Вене мало что изменится, пишут граждане.

«Нет смысла российской делегации присутствовать на этой встрече. Всё, что было нужно, Россия уже сказала и не раз. Всё равно никто не слышит голос разума. Хотят, чтобы наши туда приехали, а их начали публично критиковать и помоями обливать? Не дождётесь!» — написал Алексей Ч.

Напомним, 15 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам о том, что Россия не станет принимать участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с государствами — членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.