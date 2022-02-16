Москва, 16 февраля 2022, 20:16 — REGNUM Российская певица Mary Gu (Мария Гусарова) поделилась подробностями личной жизни. Информацию об этом предоставило издание StarHit 16 февраля.
По словам девушки, она долгое время была жертвой токсичных отношений и терпела различные унижения со стороны сверстников. Однако исполнительница также подчеркнула, что на текущий момент в её личной жизни царит полная гармония.
Ранее Mary Gu записала саундтрек для сериала «Моя любимая Страшко». Композиция стала ремейком песни МакSим (Марина Абросимова) «Если в сердце живёт любовь».
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