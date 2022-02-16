Москва, 16 февраля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Российская певица Mary Gu (Мария Гусарова) поделилась подробностями личной жизни. Информацию об этом предоставило издание StarHit 16 февраля.

Скриншот YouTube Mary Gu

По словам девушки, она долгое время была жертвой токсичных отношений и терпела различные унижения со стороны сверстников. Однако исполнительница также подчеркнула, что на текущий момент в её личной жизни царит полная гармония.

Ранее Mary Gu записала саундтрек для сериала «Моя любимая Страшко». Композиция стала ремейком песни МакSим (Марина Абросимова) «Если в сердце живёт любовь».