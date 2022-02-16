Берлин, , 22:05 — REGNUM Количество газовых и сигнальных ружей в Германии продолжает расти. По состоянию на конец декабря 2021 года в национальном реестре оружия было зарегистрировано 740 038 лицензий на стрелковое оружие, что почти на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает 16 февраля немецкое издание Spiegel со ссылкой на федеральное министерство внутренних дел.

Оружие

Лицензия на ношение стрелкового оружия в общественных местах начала выдаваться в Германии с 2003 года, с тех пор число желающих получить её с каждым годом увеличивалось. Причинами этого называются боязнь краж со взломом и грабежей, однако полиция предостерегает граждан от такого рода самозащиты.

«Верить, что применение огнестрельного оружия или перцового баллончика может быстро привести к разрядке ситуации, — опасное заблуждение», — заявил вице-председатель полицейского союза GdPЙорг Радек.