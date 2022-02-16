Челябинск, , 18:55 — REGNUM В Челябинской области бывший руководитель одной из исправительных колоний признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Уголовное дело



По данным следствия, четверо заключённых передали ему в общей сложности более 100 тыс. рублей за послабления в режиме содержания и возможность пользоваться телефонной связью. Также он получил от сидельцев более 250 тыс. рублей за иные преимущества.

Суд назначил ему четыре с половиной года условно с пятилетним испытательным сроком. Также осуждённый должен уплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.