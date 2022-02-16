Берлин, , 21:58 — REGNUM В сельской местности Германии практически невозможно обойтись без собственного автомобиля, но несколько простых изменений могут сыграть значительную роль для местных жителей, пишет 16 февраля немецкое издание Spiegel.

Автомобиль

«В нашей деревне почти нет никого, у кого не было бы машины. Две, три, четыре машины в семье — это вполне нормально», — сказала Бритта Зайферт. Она живет в глубине региона Айфель на западе Германии, в Кралингене, маленькой деревушке с населением менее 400 человек.

В сельской местности Германии поезда и автобусы ходят нечасто и соединяют не каждую деревню, поэтому около 90% домохозяйств в таких районах владеют по меньшей мере одним автомобилем. Иная ситуация наблюдается в городах, где почти половина домохозяйств обходится без собственного автомобиля.

В рамках мер, направленных на борьбу с изменением климата, новое правительство Германии поставило перед собой цель сократить автомобильное движение в сельской местности. Коалиционное соглашение предусматривает, что все граждане должны быть обеспечены хорошо оборудованными, доступными и благоприятными для климата видами транспорта, подходящими для повседневного использования. «Но пока особого изменения не наблюдается», — сообщил руководитель исследовательской группы по цифровой мобильности в Берлинском исследовательском центре социальных наук Андреас Кни.

«У нас в Германии по-прежнему действует невероятная политика субсидирования автомобилей. Новое федеральное правительство решило не посягать на привилегии автомобилистов. Например, существуют субсидии и налоговые льготы для людей, которые ездят на автомобиле, и для тех, кто передвигается на дизельном двигателе или служебном автомобиле, при этом общего ограничения скорости нет», — отметил он.