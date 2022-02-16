Вашингтон, 16 февраля 2022, 18:48 — REGNUM Американская инди-рок группа Death Cab For Cutie поделилась своей версией песни Йоко Оно Waiting For The Sunrise в преддверии трибьют-альбома Ocean Child: Songs of Yoko Ono, который выйдет 18 февраля. Об этом 15 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Группа Death Cab For Cutie
Группа Death Cab For Cutie
NME

Ocean Child: Songs of Yoko Ono был анонсирован в прошлом месяце с кавером Дэвида Бирна и группы Yo La Tengo на песню Who Has Seen The Wind? Позже, в январе, Japanese Breakfast исполнили кавер на песню Nobody Sees Me Like You Do, а теперь к череде катеров присоединились Death Cab For Cutie, исполнив свою версию Waiting For The Sunrise.

В альбом, посвященный Йоко Оно, войдут 14 каверов от Шэрон Ван Эттен, The Flaming Lips, Deerhoof, Jay Som, Sudan Archives и других. Куратором альбома выступил Бенджамин Гиббард из Death Cab For Cutie. Часть доходов от продажи альбома будет передана в фонд WhyHunger, некоммерческую организацию, которую Оно поддерживала на протяжении десятилетий.

Гиббард сказал, что альбом-компиляция «родился из любви и разочарования». «Часть «любви» довольно очевидна; это кажущийся бездонным колодец вдохновения и удовольствия, которые музыка Йоко Оно дала мне и, полагаю, всем остальным, присутствующим здесь, на этом сборнике. Часть «разочарования», с другой стороны, уходит корнями на десятилетия назад», — рассказал Гиббард.

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