Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Американская инди-рок группа Death Cab For Cutie поделилась своей версией песни Йоко Оно Waiting For The Sunrise в преддверии трибьют-альбома Ocean Child: Songs of Yoko Ono, который выйдет 18 февраля. Об этом 15 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Группа Death Cab For Cutie NME

Ocean Child: Songs of Yoko Ono был анонсирован в прошлом месяце с кавером Дэвида Бирна и группы Yo La Tengo на песню Who Has Seen The Wind? Позже, в январе, Japanese Breakfast исполнили кавер на песню Nobody Sees Me Like You Do, а теперь к череде катеров присоединились Death Cab For Cutie, исполнив свою версию Waiting For The Sunrise.

В альбом, посвященный Йоко Оно, войдут 14 каверов от Шэрон Ван Эттен, The Flaming Lips, Deerhoof, Jay Som, Sudan Archives и других. Куратором альбома выступил Бенджамин Гиббард из Death Cab For Cutie. Часть доходов от продажи альбома будет передана в фонд WhyHunger, некоммерческую организацию, которую Оно поддерживала на протяжении десятилетий.

Гиббард сказал, что альбом-компиляция «родился из любви и разочарования». «Часть «любви» довольно очевидна; это кажущийся бездонным колодец вдохновения и удовольствия, которые музыка Йоко Оно дала мне и, полагаю, всем остальным, присутствующим здесь, на этом сборнике. Часть «разочарования», с другой стороны, уходит корнями на десятилетия назад», — рассказал Гиббард.

