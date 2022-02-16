Курск, , 18:48 — REGNUM В Курской области за прошедшую неделю дистанционно выдано 654 больничных листа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Листок нетрудоспособности (больничный) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Больничный лист удаленно на семь дней открывают после проведения телемедицинской консультации пациентам лёгким течением коронавируса или ОРВИ. Закрыть такой больничный можно, не посещая поликлинику, а продлить — после очного приёма у врача.

За неделю в регионе проведено 746 операций, в том числе 627 — в Курске, 44 — в Железногорске, 75 — в районных больницах. Снизилось количество вызовов скорой помощи — на 800 за неделю. Госпитализирован в стационары 4 тыс. 161 человек, в том числе 3 тыс. 216 — в Курске. Оказание плановой помощи в амбулаторно-поликлиническом звене пока еще приостановлено.