Коркино, Челябинская область, , 18:46 — REGNUM В Челябинской области завели уголовное дело по факту нападения стаи собак на 11-летнюю девочку. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело

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Животные набросились на ребёнка утром 16 февраля, когда она шла в школу. Ей причинили различные травмы. Родители девочки обратились к медикам, а потом написали заявление в правоохранительные органы.

Потенциальных виновников ищут в администрации Коркинского района. Дело возбуждено о халатности. Глава областного следственного управления Пётр Решетников взял ход расследования на контроль.

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