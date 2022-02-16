Коркино, Челябинская область, 16 февраля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Челябинской области завели уголовное дело по факту нападения стаи собак на 11-летнюю девочку. Об этом сообщает областное управление СКР.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Животные набросились на ребёнка утром 16 февраля, когда она шла в школу. Ей причинили различные травмы. Родители девочки обратились к медикам, а потом написали заявление в правоохранительные органы.

Потенциальных виновников ищут в администрации Коркинского района. Дело возбуждено о халатности. Глава областного следственного управления Пётр Решетников взял ход расследования на контроль.