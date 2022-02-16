Пекин, , 18:46 — REGNUM Об отстранении от дальнейшего участия в Олимпиаде в Пекине украинской лыжницы Валентины Каминской из-за положительного допинг-теста сообщает 16 февраля пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

Тест на допинг Myfuture.com

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В допинг-пробе, которую спортсменка сдала 10 февраля, нашли местеролон (способствует увеличению объема мышц), метилгексанамин (повышает выносливость, применяется как жиросжигатель) и гептаминол (сердечный стимулятор).

Проба была взята на Олимпиаде, по правилам, Каминскую отстранили на время разбирательств. Она имеет право оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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