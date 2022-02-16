Берлин, 16 февраля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. В Германии внимание общественности приковано к проходящему во Франкфурте суду над солдатом бундесвера, обвиняемым в подготовке теракта под видом сирийского беженца. Ранее на неделе он был взят под стражу из-за новых улик, сообщает 16 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Германия

Франко А. находится под следствием с мая 2021 года по обвинению в подготовке «акта насильственной подрывной деятельности». Он якобы планировал совершить террористические акты против общественных деятелей, выдавая себя за сирийского беженца, и обвинить в нападениях лиц, ищущих убежища.

Высший региональный суд Франкфурта заявил 14 февраля, что 33-летний мужчина, который до сих пор был на свободе во время судебного разбирательства, вернулся под стражу после того, как в ходе обычной проверки на железнодорожной станции у него были обнаружены неназванные предметы, которые могли бы послужить доказательством его вины. По сообщениям СМИ, в ходе проверки мужчина оказал сопротивление полицейским.

Впервые арестованный в феврале 2017 года, Франко А. находился в предварительном заключении в течение семи месяцев, пока суд не постановил освободить его в конце ноября 2017 года, сочтя недостаточными доказательства того, что он готовился совершить преступное деяние против государства. Мужчина признался в том, что у него было несколько единиц оружия, но отверг обвинения в том, что он планировал нападение.