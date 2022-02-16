Москва, , 19:44 — REGNUM Требуется пересмотр предоставления гражданства России мигрантам. Об этом 16 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Инцидент в Екатеринбурге еще раз показывает, насколько остро может отозваться в обществе миграционная проблема, и насколько несовершенно у нас нынешнее миграционное законодательство», — заявил эксперт.

По мнению политолога, требуется разделение миграционных потоков на репатриацию и собственно трудовую временную миграцию.

«Также, думаю, стоит пересмотреть подходы по предоставлению гражданства России мигрантам. Можно предоставлять ряд возможностей по получению РВП или ВНЖ, но не давать гражданства. В этом случае, помимо наказания, остаётся возможность депортации нарушителей в страны исхода с запретом на въезд», — заключил Безпалько.

Напомним, что в Екатеринбурге мигранты напали на автобусной остановке на двух женщин, 48 и 20 лет.