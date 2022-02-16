Бишкек, , 18:38 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на заседании республиканского парламента рассказал депутатам о том, когда стране придётся выплачивать больше всего денег по внешнедолговым обязательствам, передаёт «24.kg».

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По словам высокопоставленного чиновника, пик выплат по ранее полученным у других стран и международных доноров кредитам наступит в 2024 году — из бюджета придётся потратить $330 млн (свыше 25 млрд рублей) на эти цели.

«Мы попали в вилку. Надо выбираться из этого. У нас есть ровно год, чтобы провести реформы», — подчеркнул главы правительства Киргизии, обращаясь к депутатам.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, государственный долг Киргизии в настоящее время превышает $5 млрд 146 млн (около 392 млрд рублей). Из этой суммы $4 млрд 294 млн (более 327 млрд рублей) приходится на внешний долг страны, а остальные $852 млн (около 65 млрд рублей) — на внутренний.

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