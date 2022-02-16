Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Американские рэп-исполнители Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) и Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон) поделились видеоклипом на трек Weak, записанным при участии Big 30 (Родни Ламонт Райт-младший). Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Wiz Khalifa 16 февраля.

Juicy J Скриншот YouTube

Основным местом действий видео стал тренажёрный зал. Этот клип стал уже вторым совместным роликом артистов в 2022 году.

Напомним, что 11 февраля 2022 года Wiz Khalifa и Juicy J опубликовали совместную пластинку Stoner's Night. Альбом включил в себя 13 композиций.

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