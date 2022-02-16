Нижний Новгород, , 18:36 — REGNUM Правительство Нижегородской области в очередной раз с начала пандемии коронавируса перешло на дистанционный формат работы. Соответствующее постановление подписал и. о. губернатора Петр Банников, передаёт портал правовой информации.

Нижний Новгород

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Необходимость перехода на «удалёнку» нижегородские власти объясняют очередным всплеском заболеваемости COVID-19.

Отмечается, что теперь чиновники не будут проводить очные заседания даже для решения самых важных вопросов, касающихся законопроектов о региональной казне и бюджете фонда обязательного медобразования, мерам государственной и социальной поддержки, а также стратегическому планированию.