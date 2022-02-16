Нижний Новгород, 16 февраля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. С начала зимы высота снежного покрова в Нижнем Новгороде уже достигла 187 сантиметров. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по экологии.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы

В частности, в январе 2022 года на территории столицы Приволжья выпало осадков на 38% больше месячной нормы, типичной для этого периода.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Вадима Нанаева, с улиц убрано и вывезено свыше 1,2 млн кубометров снега и израсходовано почти 78 тысяч тонн пескосоляной смеси, 6,4 тысячи тонн реагента и 9,8 тысячи тонн соли.

Также чиновник сообщил, что в среднем в течение суток город от снега очищают 625 единиц снегоуборочной техники и около тысячи дорожных рабочих.