Москва, , 18:32 — REGNUM Законопроект, разрешающий регистрировать брак в МФЦ без торжественной церемонии, внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Регистрация брака Павел Ищенко © ИА REGNUM

Предлагается расширить перечень организаций, оказывающих услуги по регистрации браков, путем наделения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) полномочиями по осуществлению государственной регистрации брака в случае, если лица, желающие вступить в брак, достигли брачного возраста, без процедуры торжественной регистрации.

Семейным кодексом Российской Федерации установлено, что брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Законопроект предусматривает наделение аналогичными полномочиями МФЦ и определяет порядок реализации указанных полномочий, в соответствии с которым МФЦ будут осуществлять составление записей актов гражданского состояния о регистрации брака; выдачу свидетельств о браке; передачу в органы записи актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для государственной регистрации записей актов гражданского состояния о регистрации брака.

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