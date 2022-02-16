Москва, 16 февраля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий регистрировать брак в МФЦ без торжественной церемонии, внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Павел Ищенко ИА REGNUM Регистрация брака

Предлагается расширить перечень организаций, оказывающих услуги по регистрации браков, путем наделения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) полномочиями по осуществлению государственной регистрации брака в случае, если лица, желающие вступить в брак, достигли брачного возраста, без процедуры торжественной регистрации.

Семейным кодексом Российской Федерации установлено, что брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Законопроект предусматривает наделение аналогичными полномочиями МФЦ и определяет порядок реализации указанных полномочий, в соответствии с которым МФЦ будут осуществлять составление записей актов гражданского состояния о регистрации брака; выдачу свидетельств о браке; передачу в органы записи актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для государственной регистрации записей актов гражданского состояния о регистрации брака.

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