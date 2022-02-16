Москва, 16 февраля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Александр Новак 16 февраля провёл встречу с бывшим премьер-министром Франции, членом советов директоров ПАО «Сибур Холдинг» и АО «Зарубежнефть» Франсуа Фийоном. Об этом сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

На встрече обсуждались перспективы мировой энергетики, в частности, развитие направлений чистой энергетики. Кроме того, темой для разговора стало двустороннее взаимодействие России и Франции.

По мнению Новака, у двух стран есть потенциал для расширения сотрудничества в сфере водородной генерации.

«Мы видим широкий потенциал не только в производстве различных видов водорода, но и в развитии технологий его хранения, транспортировки, утилизации СO2 при производстве, разработке современных технологий», — сказал он.

Во второй половине 2022 года планируется проведение Российско-Французского водородного форума, в котором, по словам Фийона, могут принять участие ведущие российские компании.