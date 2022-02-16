Нижний Новгород, , 18:30 — REGNUM Замена трудовым мигрантам в России есть. «Большая часть мигрантов работает вовсе не на стройке или производстве. А в сервисе и торговле. Их можно заменить российскими гражданами», — сказал нижегородский предприниматель Владимир Князев, комментируя ИА REGNUM заявление вице-премьера Марата Хуснуллина.

По мнению бизнесмена, иностранных трудовых мигрантов можно заменить своими же гражданами.

«Большая часть мигрантов работает вовсе не на стройке или производстве. А в сервисе и торговле. Главный вопрос в том, готовы ли сами российские компании к выводу мигрантов «из тени».

Собеседник подчеркнул, что сейчас «мигранты работают за «черный нал», без всяких прав, без налогов. Как рабы».

«Если поставить их в равные условия с местными жителями и заставить бизнес платить налоги — никто за остаток средств работать не будет. Вся схема с мигрантами построена на наличных платежах и уходе от налогов. А в некоторых российских городах — так и на отмывании бюджетных средств. Когда у тех же дворников начальство ползарплаты отнимает», — сказал Князев.

Отвечая на вопрос о мерах по снижению уровня преступности среди иностранных граждан, работающих в России собеседник отметил, что решение банально.

«Визовый режим отсеет лишних. Есть вызов на легальную работу от настоящей компании — есть рабочая виза. Нет — нет. Просто дать полиции делать свою работу, прекратить амнистии нарушителей. Вот и всё».