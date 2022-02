Филадельфия, США, , 18:28 — REGNUM Американский рок-исполнитель Курт Вайл вернулся с новостями о своем будущем альбоме под названием (watch my moves), и в качестве первого сингла он представил песню Like Exploding Stones. Об этом 15 февраля сообщил портал The Line oF Best Fit.

Курт Вайл NME

Like Exploding Stones — первый релиз Вайла в 2022 году, после прошлогодней кавер-версии песни Run Run Run от The Velvet Underground & Nico, и к нему прилагается видео, снятое Шоном Данном.

Альбом (watch my moves) спродюсирован лично Вайлом и был записан в его новой домашней студии OKV Central. Помимо работы с его давним соавтором Робом Шнапфом, в альбоме приняли участие Chastity Belt, Кейт Ле Бон и перкуссионистки Стелла Мозгава и Сара Джонс.