Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Коллективный иммунитет в той или иной популяции складывается из доли переболевших новой коронавирусной инфекцией и доли вакцинированных. Сложение этих категорий дало основание сделать вывод о достижении в Петербурге 100-процентного коллективного иммунитета. Об этом 16 февраля заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дмитрий Лисовец Gov.spb.ru

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«Сумма этих показателей составляет 80% и более от численности населения города. При особо опасных инфекциях считается достижением коллективного иммунитета уровень в 80%. Мы его достигли. Из этого делаем вывод, что в Санкт-Петербурге 100-процентный иммунитет», — сказал Дмитрий Лисовец.

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Он отметил, что по данным Минздрава, в Петербурге хотя бы первично вакцинировано более 3,5 млн человек. В то же время по данным комздрава, первично вакцинированных в Петербурге — 3,1 млн человек. Лисовец объяснил это разночтение тем, что комздрав учитывает только тех, кто вакцинируется в подведомственных городу медучреждениях и не учитывает сотрудников федеральных ведомств, в том числе силовых структур, которых прививают по линии этих ведомств.

«В совокупности мы понимаем, что в настоящий момент доля вакцинированных фактически достигла целевого показателя в 3,5 млн жителей», — подытожил Лисовец.

Напомним, в связи со снижением показателей распространения коронавируса в Петербурге с 21 февраля отменяется запрет на оказание плановой медпомощи в амбулаторных условиях, запрет на медосмотры взрослых и детей и диспансеризацию.

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