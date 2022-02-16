Бишкек, , 18:22 — REGNUM Налоговую службу Киргизии начнут обеспечивать электронными счетами-фактурами товаров, экспортируемых в страны Евразийского экономического союза. Договорённость об этом достигнута по итогам заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Киргизией и Казахстаном.

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В случае отсутствия таких документов на перевозимый товар, комитет государственных доходов Казахстана будет проводить контрольные мероприятия.

При импорте товаров из Киргизии в Казахстан по рисковым автотранспортным средствам, контрольные мероприятия будут проводиться в пункте назначения.

Также стало известно о том, что с 1 апреля аналогичные меры начнут действовать и при экспорте товаров в Киргизию из Казахстана.

Кроме того, стороны договорились открыть представительство таможенной службы Киргизии в Казахстане и обмениваться сведениями по экспортерам, занижающим стоимость товаров.