Из Казахстана в Россию не пустили контрафактные носки и наушники
Челябинск, 16 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Челябинской области через границу с Казахстаном не пропустили контрафактные наушники и носки. Об этом сообщает Челябинская таможня.
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На таможне
Груз следовал в Екатеринбург. Всего сотрудники таможни и пограничного управления ФСБ России задержали 3745 единиц контрафакта. Среди товаров оказались якобы сетевые адаптеры Samsung, чехлы AirPods и т.д.
Размер предотвращённого правообладателям ущерба превысил 4.5 млн рублей. Товар изъяли полицейские. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.