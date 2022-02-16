Челябинск, 16 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Челябинской области через границу с Казахстаном не пропустили контрафактные наушники и носки. Об этом сообщает Челябинская таможня.

Ctu.customs.ru На таможне

Груз следовал в Екатеринбург. Всего сотрудники таможни и пограничного управления ФСБ России задержали 3745 единиц контрафакта. Среди товаров оказались якобы сетевые адаптеры Samsung, чехлы AirPods и т.д.

Размер предотвращённого правообладателям ущерба превысил 4.5 млн рублей. Товар изъяли полицейские. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.