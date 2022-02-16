Осло, , 18:06 — REGNUM Министра иностранных дел Никоса Дендиаса, находящегося с визитом в Осло, приветствовала его норвежская коллега Анникен Хютфельдт. Об этом сообщает МИД Греции в Twitter 16 февраля.

Норвегия

Встреча была посвящена развитию отношений между Грецией и Норвегией в областях, представляющих общий интерес, включая инвестиции, судоходство и зеленую энергетику, а также сотрудничеству в рамках международных организаций и Конвенции ООН по морскому праву.

Стороны также обсудили события в Восточной Европе и в Восточном Средиземноморье.