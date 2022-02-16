Афины , 16 февраля 2022, 18:03 — REGNUM Посол Франции в Греции Патрик Мезоннав с радостью воспринял новость о ратификации парламентом соглашений о приобретении Грецией французских вооружений. Об этом он заявил прессе 16 февраля.
«Я очень рад, что парламент Греции выразил свою огромную поддержку французской системе высокотехнологичного вооружения для воздушного и морского сектора .Это был впечатляющий вотум доверия, который подтверждает историческую дружбу, объединяющую наши народы», — сказал дипломат.
Он подчеркнул: Франция гордится тем, что вносит свой вклад в модернизацию Вооруженных сил Греции и укрепление взаимодействия с Вооруженными силами Франции. «Я уверен, что и безопасность двух этих стран, и Европы, и НАТО значительно выиграет от греко-французских отношений стратегического партнерства, которые мы подписали в области обороны и безопасности», — сказал Мезоннав.