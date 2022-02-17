Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, призванный защитить телезрителей от чрезмерного количества рекламы в прайм-тайм, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Просмотр телевизора (сс) Gadini

Предлагается дополнить закон «О рекламе» нормой, согласно которой запрещается прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом «бегущей строки» телепередачи, в том числе художественные фильмы, транслируемые в период с 18 до 23 часов.

Принятие законопроекта не предусматривает полного запрета рекламы в прайм-тайм, отметил Нилов. Предлагается ее ограничение в указанный период времени, что позволит гражданам полноценно отдохнуть после трудового дня, не испытывая раздражение при просмотре телепередач и художественных фильмов.

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