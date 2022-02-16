Ташкент, , 18:03 — REGNUM Ташкентские власти намерены приобрести 50 автобусов-гармошек на электрической тяге, передает Подробно.уз.

Автобусы Kp40.ru

Сообщается, что автобусы будут курсировать по специальным выделенным полосам, которые появятся на 11 магистральных улицах.

«Автобусы большой вместимости — 18 метров — будут закуплены в 2023 году. Это будут электробусы, работающие на выделенных линиях», — цитирует издание слова начальникп управления транспорта Ташкента Анвара Джураева.

Чиновник также сообщил, что автобусы будут оснащены специальным оборудованием с фото‑ и видеофиксацией нарушений ПДД, когда частные авто заезжают на полосу и мешают проезду общественного транспорта.

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