Ташкент, 16 февраля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Ташкентские власти намерены приобрести 50 автобусов-гармошек на электрической тяге, передает Подробно.уз.

Kp40.ru Автобусы

Сообщается, что автобусы будут курсировать по специальным выделенным полосам, которые появятся на 11 магистральных улицах.

«Автобусы большой вместимости — 18 метров — будут закуплены в 2023 году. Это будут электробусы, работающие на выделенных линиях», — цитирует издание слова начальникп управления транспорта Ташкента Анвара Джураева.

Чиновник также сообщил, что автобусы будут оснащены специальным оборудованием с фото‑ и видеофиксацией нарушений ПДД, когда частные авто заезжают на полосу и мешают проезду общественного транспорта.